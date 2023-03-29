В пятницу, 31 марта, Совбез ООН проведет заседание, посвященное заявлениям российского президента Владимира Путина о намерениях разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает "Укринформ".

Заседание начнется в 17:00 по Киеву, участие в нем должна принять и украинская делегация. В повестке дня вопрос указан как "угроза международному миру и безопасности".

Отмечается, что пятница - это последний день перед тем, как председательство в Совбезе ООН перейдет к России. До 1 апреля в Совбезе ООН председательствует Мозамбик.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что Россия передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал намерения РФ "невыносимой эскалацией" и пригрозил новыми санкциями после размещения ядерного оружия России в Беларуси.

На фоне планов РФ разместить в Беларуси ядерное оружия на белорусском ТВ прозвучали угрозы Польше и Литве.

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