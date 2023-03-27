Президент РФ Владимир Путин не пришел и вряд ли придет к выводу, что нужно заканчивать войну в Украине на западных условиях.

Об этом пишет в новой сводке американский "Институт изучения войны".

По мнению организации, к такому выводу его могла подтолкнуть зимняя кампания, которая не увенчалась для России какими-либо крупными успехами.

"Вместо этого Путин удваивает свое стремление одолеть Украину в военном отношении и/или затянуть войну, мобилизовав российскую военно-промышленную базу и восстанавливая различные схемы скрытой мобилизации для создания новой боевой мощи", - говорится в утренней сводке "Института".

Данные усилия Кремль не сопровождает идеями о "компромиссном мире" даже после визита Си Цзиньпина в Москву. Это "указывает на то, что Путин по-прежнему привержен добиться своих целей силой". И непонятно, изменятся ли эти цели даже в случае успешных контрнаступлений ВСУ.

"Институт" считает, что Украина должна нанести как можно более убедительное поражение России, после которого начнутся либо переговоры, либо зафиксируется линия фронта, на которой "Киев и его западные союзники могли эффективно заморозить конфликт самостоятельно, независимо от решений Путина".

Напомним, ранее в Кремле заявили о намерении РФ продолжать войну против Украины и сказали, что предпосылок для мира нет.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.