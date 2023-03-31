Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. О подписании указа он объявил на совещании Совбеза РФ.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Основные ее положения:

заявлено стратегическое партнёрство с Китаем и Индией, странами исламского мира, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна;

США названы "главным инициатором и проводником антироссийской линии";

вводится тезис об использовании армии для "отражения или предотвращения нападения на РФ или её союзников". То есть армию Кремль сможет использовать, по сути, превентивно;

закреплена мысль, что РФ не имеет "изначально враждебных намерений" к западным странам. С американцами предлагается сотрудничать по вопросам ядерной безопасности.

Украина упоминается в документе лишь однажды:

"США и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа".

Китай в концепции упоминается семь раз, Индия - три, США - 12 раз, ядерное оружие - 10 раз (в контексте снижения рисков его применения).

Вчера сообщалось, что Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию.

Также мы писали о заявлении Путина, что Россия и КНР не создают никакого военного союза.