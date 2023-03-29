Новостная служба ВВС опубликовала статью под названием "Работа на Путина: почему спецслужбы РФ действовали в Украине успешнее армии, но все равно провалили план оккупации".

Материал появился на сайте издания в среду, 29 марта, со ссылкой на доклад "Предварительные уроки неконвенциональных операций России во время российско-украинской войны, февраль 2022 - февраль 2023 гг.", который подготовили эксперты RUSI.

Вот некоторые выводы доклада:

При планировании вторжения Москва полагалась на разветвленную сеть агентов российских спецслужб в Украине. Однако при этом структуры российских спецслужб, во многом следующие советским доктринам, обладают рядом серьезных недостатков, которые не позволили российской армии реализовать предвоенные планы. В качестве основного механизма операции российские военные полагались на внутреннюю дестабилизацию и дезорганизацию Украины, которая должна была вывести из строя систему управления и военного командования и контроля, подорвать доверие населения к государственным институтам, снизить стабильность страны и минимизировать помощь Украине со стороны международных партнеров. Высокопоставленные сотрудники российской разведки рекомендовали отложить вторжение до лета 2022 года - по их мнению, необходимые условия для быстрой победы в начале года еще не сложились. Однако в Москве решили действовать, потому что в Кремле считали, что разбираются в украинской политике. Несмотря на то, что события в Украине развивались по совершенно другому сценарию, считать российские планы совсем ошибочными неверно, говорят авторы доклада. В оккупированных районах россияне продемонстрировали, что могут контролировать население и управлять аппаратом контрразведки с помощью достаточного количества коллаборационистов.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине.

Ранее мы писали, что на днях СБУ задержала на Донбассе агентов ФСБ, один из которых выдавал себя за помощника депутата Рады.