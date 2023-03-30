Президент Турции заявил о визите Путина в Анкару уже в апреле. В Кремле пока не подтвердили
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности визита президента России Владимира Путина в Анкару 27 апреля.
Об этом он заявил в эфире местного ТВ, сообщает CNN Turk.
В Кремле этого не подтверждали.
Ранее мы писали, что 25 марта состоялся телефонный разговор президентов Турции и России Тайипа Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. По данным офиса Эрдогана, речь шла о шагах по укреплению турецко-российских отношений, а также о последних событиях в российско-украинской войне. Кроме того, президент Турции подчеркнул важность, которую Анкара придает немедленному прекращению российско-украинских конфликтов путем переговоров.
Также "Страна" рассказывала, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет принимать чью-либо сторону в военных конфликтах, в том числе в украинском. По его словам, в настоящее время Турция сама производит все необходимое ей вооружение и в случае возможного военного конфликта может полностью себя обеспечивать.
В то же время, по данным The Wall Street Journal, Турция поставляла американскую электронику и запчасти для армии России вопреки санкциям США.