В Турции закручивается интрига вокруг предстоящих 14 мая президентских выборов, на которых на фоне мощного экономического кризиса и последствий страшного землетрясения планирует переизбраться Эрдоган.

Главным оппонентом 69-летнего турецкого лидера, который уже 20 лет при власти, стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу, который возглавляет старейшую в стране Республиканскую народную партию, основанную первым президентом республики Ататюрком.

По одним опросам, оппозиционер обходит Эрдогана, по другим - их рейтинги почти одинаковы.

Но в любом случае, борьба на выборах будет очень жесткой и действующему президенту придется приложить максимум усилий, чтоб удержаться на своем посту.

Получится ли у него и как выборы в Турции повлияют на Украину, рассказывает "Страна".

"Почти равные шансы"

После долгих прений оппозиция в начале марта определилась с единым кандидатом Кылычдароглу - не самым рейтинговым, но опытным политиком. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, а также популярные мэры - мэр Стамбула Имамоглу (не смог баллотироваться из-за судебного дела) и мэр Анкары Яваш - станут вице-президентами в случае его победы.

Оппозиционный кандидат обещает бороться за права и свободы, избавиться от коррупции и кумовства, планирует переориентировать внешнюю политику на Запад, чтобы разрешить текущие разногласия с союзниками по НАТО, отказаться от "эрдономики" (так турки называют экономическую политику Эрдогана по снижению ставок, которая, по мнению части экспертов, спровоцировала огромную инфляцию), обеспечить свободу слова.

А также - изменить конституцию, чтобы Турция могла вернуться к парламентской системе и избавиться от поправок 2017 года, давших Эрдогану максимальные полномочия (премьера в стране нет).

При этом часть соцопросов показывает, что Кылычдароглу значительно (на 10%) опережает Эрдогана, часть говорит о том, что оба кандидата идут почти вровень.

Так, по опросу Alf Research, Кылычдароглу набирает 55,1%, а Эрдоган — 44,9%. Опрос ORC дает Кылычдароглу 56,8%, а Эрдогану - 43,2%

А по данным исследовательской группы МАК, у Кылычдароглу - 46,5%, у Эрдогана - 42,4%.

"Это 50 на 50. Люди чувствуют, что грядут перемены. Отныне выборы означают землетрясение", - сказал Politico высокопоставленный источник правящей Партии справедливости и развития.

Впрочем, карты единому кандидату от оппозиции может спутать вступление в предвыборную гонку практически в последнюю минуту еще одного игрока - 58-летнего Мухаррема Индже, бывшего учителя физики и депутата от Республиканской народной партии, который был основным конкурентом Эрдогана на прошлых выборах пять лет назад и уступил ему 20%.

За Индже тогда проголосовало 15 миллионов жителей 84-миллионной Турции, что тогда считалось хорошим результатом для оппозиции.

После выборов 2018 года Индже исчез и нынешнее его решение снова баллотироваться было негативно воспринято политическими противниками Эрдогана. Некоторые даже полагают, что Индже тайно работает на Эрдогана и пошел на выборы, чтоб отобрать голоса у оппозиции, что сам Индже опровергает.

По мнению экспертов, исход выборов во многом может зависеть от голосов курдов, с которыми у Эрдогана напряженные отношения и они могут поддержать оппозиционного кандидата.

На позициях власти, и так подкошенных экономическим кризисом и трехкратным ростом цен за последний год, сказалось февральское разрушительное землетрясение с десятками тысяч жертв и громадным ущербом на десятки миллиардов долларов. Кылычдароглу возложил вину на власть, которая, по его словам, допускала коррупцию и низкие стандарты строительства.

Согласно опросам, 34% жителей Турции винят в случившемся скорее правительство, и только 27% - застройщиков. Ситуация обратная среди рьяных сторонников Эрдогана, среди которых в ответственность строительных компаний верят 46%.

При этом сам Эрдоган обещает отстроить разрушенные землетрясением дома за год, а пенсионерам выплатит надбавку в честь Рамадана, который в этом году празднуют в апреле.

"Эрдоган максимально пытается увеличить свою популярность с помощью нескольких факторов. Это поддержка верующих мусульман (особенно это может сыграть сейчас, во время Рамадана), социальные акции и выплаты, а также внешняя политика, в частности попытки наладить диалог между Москвой и Киевом. Часть турков, в основном религиозные и жители провинций, по-прежнему видят в Эрдогане залог стабильности и гаранта безопасности. Его электорат верит, что только Эрдоган способен восстановить пострадавшие от землетрясения регионы, считая его профессионалом в строительстве (при Эрдогане действительно построили прекрасные дороги, мосты, туннели, аэропорты). Противники нынешнего президента, а это в основном образованные жители крупных городов, считают его покровителем коррупции и непотизма и винят в провалах в экономике, катастрофическом росте цен и безработицы. Негативные настроения усиливает растущий приток мигрантов (только сирийцев - около 4 миллионов). Сейчас в турецких соцсетях (которые власти периодически отключают) живо обсуждают невиданный кортеж Эрдогана из более чем ста машин, как, пожалуй, ни у кого из лидеров других стран. Это не говоря о его многочисленных дворцах и других богатствах. Также в близких к президенту кругах говорят, что в окружении Эрдогана уже фрахтуют рейсы частных самолётов на вылет из страны после майских выборов. В случае поражения Эрдогана даже рассматривается сценарий побега властей из Турции из-за опасений в уголовном преследовании за коррупцию и экономические злоупотребления. Некоторые эксперты не исключат возможности гражданской войны после выборов. Ситуация непредсказуемая", - сказал "Стране" турецкий политолог Эрдиндж Челикан.

Вспышки конфликтов в регионе, курдский вопрос

Одна из причин экономических проблем Турции - в снижении банковских ставок по настоянию Эрдогана, раскручивающем инфляцию. Также страна сильно зависима от импорта (особенно энергоносителей) и внешнего кредитования. Сам Эрдоган часто винит во всем Запад, который, по его мнению, создает такие условия, в которых позиции Турции слабнут. Его любимая фраза: "У них доллар - у нас Аллах".

Вот и сейчас турецкий лидер заявляет, что на выборы хочет повлиять Запад, который действительно, к слову, не скрывает, что не хочет его переизбрания. Перечень претензий США и ЕС к Эрдогану широк - от авторитарного стиля правления до блокирования вступления Швеции в НАТО и отказа присоединяться к санкциям против РФ.

При этом эксперты полагают, что пока рано еще говорить о гарантированной победе оппозиционера. Эрдоган так просто сдаваться не будет.

Оппоненты предполагают, что Эрдогана может манипулировать примерно 5 процентами голосов, пишет Politico.

"Кылычдароглу конкурирует не только с Эрдоганом, но и с государственной безопасностью, судебным и финансовым аппаратом, находящимся под его контролем", - отмечает издание.

Как считают эксперты, Эрдоган проиграет, только если отрыв между ним и оппонентом будет значительным.

"Отрыв должен быть таким большим, чтобы у Эрдогана не осталось шансов на манипуляции. А он искусно умеет создавать проблемы оппозиции. И курды могут сыграть важную роль на этих выборах. У меня есть ощущение, что Кылычдароглу в каком-то смысле идеальный кандидат, который способен устроить курдов и проводить справедливую политику по отношению к ним. При этом в 2013 году Эрдоган оказался в центре огромного коррупционного скандала. И что произошло? Люди все равно за него проголосовали", - сказал в комментарии BBC Бюлент Кенеш, бывший редактор англоязычной турецкой газеты Today's Zaman, который выехал из Турции.

"Землетрясение не станет решающим фактором, который будет определять будущее Эрдогана. Хоть этот фактор, конечно, активно использует оппозиция для критики власти. Определяющим тут скорее станут лидерские качества Эрдогана, его способность удержать бразды правления и контролировать ситуацию (а этим он владеет, что доказали и выдержанные им коррупционные скандалы в его окружении, и подавленная попытка военного переворота, и борьба с курдскими сепаратистами). Также продолжаются поиски внешней угрозы, которая может сплотить население вокруг действующего президента", - говорит "Стране" турецкий журналист Ариф Арслан.

В связи с этим эксперты обращают внимание, что в последнее время резко стали вдруг раскручиваться все конфликты, в которых участвовал Эрдоган (например, в Карабахе и в Сирии). Кроме того, Россия объявила, что продлила зерновую сделку только на 2 месяца, и этот срок истекает сразу после выборов президента 14 мая.

"Это сигнал от Эрдогана и его союзников мировым игрокам о том, чтобы не пытались избавиться от него и не поддерживали оппозицию, иначе вспыхнет весь регион, где президент Турции является очень влиятельным игроком. В то же время рост недовольства Эрдоганом может спровоцировать внешние силы использовать, в частности, курдский вопрос для нейтрализации турецкого лидера. Нарастание конфликтов в соседних регионах является также и сигналом турецкому обществу, которое, чувствуя себя в окружении врагов, сплачивается вокруг президента", - говорит "Стране" Челикан.

"За долгие годы у власти президент создал "систему Эрдогана", при которой власть находится исключительно в его руках, позволяя ему создавать те правительства, которые ему нужны для сохранения своего влияния", - добавляет в беседе со "Страной" Сванте Корнелл, аналитик и директор Института Центральной Азии и Кавказа.

Эксперты считают, что у Эрдогана, чтобы не допустить его поражения, рассматривают несколько сценариев.

"Во-первых, это появление в гонке кандидатов, которые отберут голоса у единого кандидата от оппозиции (тот же Индже). Во-вторых, политизация священного месяца Рамадана, что особо повлияет на религиозную часть населения. Оппозиционного кандидата могут обвинить в связях с курдскими сепаратистами, которые выступают против Эрдогана и готовы поддержать любого его противника (и уже обвиняют), а Эрдоган тогда может объявить выборы недействительными и начать расследование против Кылычдароглу. В случае поражения Эрдогана могут начаться народные волнения, что позволит властям объявить чрезвычайное положение и аннулировать результаты выборов, чтобы не допустить гражданского столкновения. А о том, что Турция разделена и стоит на грани гражданской войны, говорится уже почти десять лет. Не исключены также теракты до и после выборов и нарастание нестабильности, что также может привести к введению чрезвычайного положения", - прогнозирует Арслан.

Чего ждать Украине

Турция, как известно, играет очень заметную роль в ходе войны в Украине. Под ее патронатом была заключена упомянутая выше "зерновая сделка", Эрдоган активно предоставляет свои услуги как посредника для заключения мирного соглашения между Украиной и России. И в целом придерживается подчеркнутого нейтралитета, стремясь сохранить близкие отношения с обеими странами.

"Эрдоган играет "роль миротворца" в войне в Украине. Место Эрдогана в качестве посредника между Украиной и Россией вписывается в его видение независимой внешней политики, в которой Турция балансирует между великими державами мира и в конечном итоге вступает в их ряды", - сказал "Стране" Джеймс Райан, директор ближневосточной программы Института исследований внешней политики США.

"Эрдоган придерживается политики ни нашим ни вашим, и дружит и с Зеленским, и с Путиным - в своих политических и бизнес-интересах. И продолжит эту политику в случае победы на выборах", - говорит Арслан.

Что касается его оппонента, то еще до начала предвыборной кампании, в рамках своей линии о необходимости восстановления и укрепления отношений с Западом, Кылычдароглу делал заявления, что Турция должна "решительно поддержать Украину".

Но сейчас его риторика стала более нейтральной с учетом того, что позиция не становится на одну из сторон в войне (которой придерживается Эрдоган) довольно популярна среди турков. Кроме того, Турция извлекает немалую экономическую выгоду от того, что не присоединилась к антироссийским санкциям.

"Россия - это наш важный сосед и, когда того требуют обстоятельства, партнер по сотрудничеству в регионе. У нас могут быть определенные расхождения во взглядах, хотя мы и действуем сообща в деле обеспечения регионального мира и стабильности. Я не думаю, что есть какие-либо причины для изменения наших отношений, которые построены на взаимном уважении. И считаю, что они будут еще больше укрепляться", - сказал Кылычдароглу в беседе с обозревателем портала Medyagünlüğü Айдыном Сезером.

"Мы будем учитывать при выстраивании отношений с РФ, что между нашими странами давние исторические отношения, при этом мы будем учитывать и членство Турции в НАТО, чтобы внешняя политика велась в равной степени", - заявил заместитель Кылычдароглу по международным отношениям Унал Чевикез.

То есть пока заявления лидера оппозиции и его соратников говорят о том, что политика в отношении войны Украины и России принципиально не изменится. Однако не факт, что так будет в реальности, если Кылычдароглу победит на выборах. Его стремление к восстановлению отношений с Западом может побудить новые власти увеличить дистанцию в отношениях с Москвой. Присоединившись, например, к некоторым санкциям против России или начав более активно поставлять Украине оружие.