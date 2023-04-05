Президент Франции Эммануэль Макрон, который прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином, заявил, что Китай может сыграть "главную роль" в войне в Украине из-за тесных отношений с Россией.

Об этом пишет The Guardian.

Макрон также сказал, что поддержание диалога с Китаем имеет важное значение и что Москве нельзя позволить вести эксклюзивный диалог с Пекином.

"Мы слышим все более громкие голоса, выражающие сильную обеспокоенность будущим отношений между Западом и Китаем, которые в той или иной форме приводят к выводу о неизбежной спирали нарастания напряженности", - заявил он.

И Макрон, и фон дер Ляйен заявили, что хотят убедить Китай использовать свое влияние на Россию для установления мира в Украине или, по крайней мере, помешать Пекину напрямую поддерживать Москву, пишет The Guardian.

Напомним, СМИ писали, что Макрон будет обсуждать с Си Цзиньпинем Украину. Вчера Китай заявил о готовности обсуждать с ЕС политическое урегулирование конфликта в Украине.

Ранее Китай выдвинул свой "мирный план" по прекращению войны в Украине, который предусматривает немедленное прекращение огня и перемирие по текущей линии фронта. План поддержала Россия, но Украина назвала это предложение неприемлемым. Не поддержали его и страны Запада.