В четверг, 6 апреля, глава КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине. Лидеры стран послушали "Марсельезу" и прошлись по красной дорожке мимо почетного караула.

Соответствующее видео публикуют в сети.

Макрон на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине и вернуть стороны за стол переговоров.

Макрон выразил убежденность, что Китай "должен сыграть важную роль в построении мира".

"Это то, что я приехал обсуждать", - заявил он.

Макрон также заявил, что российско-украинская война нанесла удар по стабильности, "положив конец десятилетиям мира в Украине".

Отметим, что перед началом визита, Китай заявил о готовности обсуждать с ЕС политическое урегулирование в Украине.

А в субботу президент Украины Владимир Зеленский провел часовые переговоры с Макроном, обсуждая, в частности "формулу мира" и "действия в контексте ближайших международных мер".

Напомним, вчера, 5 апреля, Макрон прибыл в Китай.

Ранее мы писали, что Китай выдвинул свой "мирный план" по прекращению войны в Украине, который предусматривает немедленное прекращение огня и перемирие по текущей линии фронта. План поддержала Россия, но Украина назвала это предложение неприемлемым. Не поддержали его и страны Запада.