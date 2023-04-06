В Китае заявили, что слова их посла в ЕС о "риторическом" характере "безграничной дружбы" с Россией исказили американские журналисты.

"Статья в The New York Times не в полной мере отражает интервью, которое продолжалось в течение часа. В ответ на вопросы журналистов об отношениях Китая с Россией и Украиной посол заявил, что отдельные люди намеренно неверно интерпретируют позицию Китая. То, что Китай сделал, и чего он не сделал с начала конфликта, известно и Европе, и всему миру. Не имеет смысла дискутировать о смысле безграничности. Посол также добавил, что слово "безграничный" не означает, что Китай будет предоставлять военную помощь России", - заявили в дипмиссии на запрос российских СМИ.

Ранее газета утверждала со ссылкой на посла Китая в ЕС, что заявления о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином - это не более чем риторический прием.

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть "главную роль" в войне в Украине из-за тесных отношений с РФ.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.