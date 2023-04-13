Китай одобрил предоставление военной помощи России в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские поставки.

Об этом говорится в перехвате американской разведкой информации российской разведки, обнаруженному в просочившихся секретных документах, сообщает The Washington Post.

Перехват был включен в сводку сверхсекретных данных, датированную 23 февраля, составленную Управлением директора Национальной разведки.

Согласно "разведывательной информации", СВР сообщила, что Центральная военная комиссия Китая "одобрила дополнительные поставки" оружия и хотела сохранить их в секрете. В отчете не указан источник информации СВР.

В администрации США по-прежнему отрицают поставки китайского оружия РФ.

"Мы не видели доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь России. Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал WP высокопоставленный чиновник администрации.

Ранее мы сообщали, что в конце февраля американские СМИ писали о планах Китая поставить оружие России.

Также "Страна" рассказывала, что Китай опровергал планы по передаче оружия в зону конфликта в Украине. Так, в МИД КНР заявили, что Китай не собирается продавать России беспилотники.