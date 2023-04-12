Глава Китая Си Цзиньпин указал военным КНР на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия", - заяивл Си Цзиньпин.

В то же время глава МИД Тайваня Джозеф У заявил, что Китай, вероятно, готовится к началу войны. Об этом пишет CNN.

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, они пытаются подготовиться к войне против Тайваня. Правительство Тайваня рассматривает китайскую военную угрозу как нечто неприемлемое, и мы осуждаем ее", - сказал он.

На вопрос, имеет ли Тайвань какое-либо представление о сроках потенциальных военных действий Китая, учитывая оценки разведки США, согласно которым Си дал указание своим военным подготовиться к 2027 году, Джозеф У заявил, что Тайваню следует готовиться.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, будет ли это 2025 год, 2027 год или даже больше, Тайваню просто нужно подготовиться", - заявил он.

Напомним, в конце марта, выступая на ежегодном собрании китайского парламента, Си Цзиньпин заявлял, что готовит Китай к войне. Тогда же он сказал своим генералам "смело воевать".

А 8 апреля Китай начал военные учения вокруг Тайваня и отрабатывает маневры по полному окружению острова.

В США заявили, что могут отправить войска помогать Тайваню, если Китай вторгнется на остров.