Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, которое он дал корреспонденту Politico на борту самолета, летевшего в Париж из Пекина.

Макрон подчеркнул свою любимую теорию "стратегической автономии" для Европы, предположительно во главе с Францией, чтобы стать "третьей сверхдержавой".

Он видит "большой риск", с которым сталкивается Европа. Риск этот заключается в том, что она "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию".

Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая с энтузиазмом поддержали концепцию Макрона о стратегической автономии, и китайские официальные лица постоянно ссылаются на нее в своих отношениях с европейскими странами, отмечает Politico. Лидеры партии и теоретики в Пекине убеждены, что Запад находится в упадке, а Китай - на подъеме, и что ослабление трансатлантических отношений поможет ускорить эту тенденцию.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который должны ответить европейцы: в наших ли интересах ускорить кризис на Тайване? Нет. Хуже было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой темы и взять пример с повестки дня США и чрезмерной реакции Китая", - сказал Макрон.

Макрон также утверждал, что Европа увеличила свою зависимость от США в отношении оружия и энергии и теперь должна сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности. Он также предложил Европе уменьшить свою зависимость от "экстерриториальности доллара США", что является ключевой политической целью как Москвы, так и Пекина.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится, у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами", - сказал он.

Напомним, в США заявили, что могут отправить войска помогать Тайваню, если Китай вторгнется на остров.

Ранее мы писали, что агентство Reuters по итогам переговоров президента Франции с лидером КНР в Пекине сообщило, что Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" с США.