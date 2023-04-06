После переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине Китай выразил готовность работать вместе с Францией над достижением прекращения войны в Украине путем переговоров.

Об этом агентству Reuters сообщил французский дипломатический источник.

"Президент Макрон и Си договорились "упорно работать", чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права", - сообщил источник.

Собеседник Reuters не предоставил конкретных деталей о том, изменил ли Китай свою позицию по войне в Украине, но сообщил, что стороны договорились о дальнейших переговорах.

По словам источника агентства, Си Цзиньпин также отметил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому "в удобное для него время".

В заявлении после встречи с Макроном лидер Китая призвал Украину и Россию возобновить мирные переговоры и найти политическое решение конфликта.

Напомним, в четверг, 6 апреля, глава КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

Макрон на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине и вернуть стороны за стол переговоров.

Кроме того, президент Франции выразил убежденность, что Китай "должен сыграть важную роль в построении мира".

В то же время издание Politico сообщает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе визита в Китай не удалось переубедить Си Цзиньпина в отношении войны России с Украиной. Лидер Китая не показал признаков изменения своей позиции после переговоров.

Ранее мы писали, что посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что отсутствие звонка Си Цзиньпина президенту Украины Владимиру Зеленскому "не имеет большого значения" - просто лидер Китая "очень занят".