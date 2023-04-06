Президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе визита в Китай не удалось переубедить Си Цзиньпина в отношении войны России с Украиной. Лидер Китая не показал признаков изменения своей позиции после переговоров.

Об этом пишет Politico.

В частности, сообщается, что, Си Цзиньпин повторил свой давний тезис в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "у всех сторон есть разумные опасения по поводу безопасности", и не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние для давление на Россию с целью побудить ее прекратить вторжение в Украину, пишет издание.

Си Цзиньпин лишь заявил, что "Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным".

Также члены окружения Си заметили, что Макрон говорил в два раза больше хозяина встречи, что может восприниматься как дипломатическая оплошность со стороны Макрона, отмечает Politico.

Ранее сообщалось, Макрон заявил Си, что Китай может убедить РФ прекратить боевые действия в Украине. Президент Франции убежден, что Китай "должен сыграть важную роль в построении мира" и может сыграть "главную роль" в войне в Украине из-за тесных отношений с РФ.

А Си Цзиньпин пообещал европейским лидерам позвонить Владимиру Зеленскому, когда сложатся соответствующие условия.