Директор Федерального бюро расследований Кристоф Рей заявил, что США наблюдают за войной в Украине и учатся на ней, и Китай тоже.

Об этом пишет CNN.

"Урок, на котором Китай может сосредоточиться - это влияние санкций на российскую экономику", - сказал он.

По его словам, китайское правительство начало принимать меры по смягчению влияния на свою экономику потенциальных санкций. Он не исключил, что эти действия могут служить "ключом" к потенциальным предстоящим действиям Пекина против Тайваня.

Ранее New York Times писал, что Китай извлекает уроки из поражений и побед России в Украине.

Ранее мы писали, что глава КНР Си Цзиньпин, выступая на ежегодном собрании китайского парламента, заявил, что готовит Китай к войне. Си Цзиньпин раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах, а в одной из них сказал своим генералам "смело воевать". Его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.