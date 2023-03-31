В связи со статьей в Foreign Affairs о том, что Си Цзиньпин готовит Китай к войне, а также поездкой главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Нью-Йорк вновь появилось много прогнозов о грядущей битве за Тайвань.



СМИ пишут, что Китай собирается атаковать Тайвань, чем бросит "вызов западному доминированию". В то же время нет ни одного логичного объяснения, зачем Китаю воевать за Тайвань. И каким образом война между китайцами с материка и китайцами с острова нанесет какой-либо урон Западу и его "доминированию".



При этом несомненно, что эта война нанесет огромный урон и самому Китаю, и всей восточной Азии, которая сейчас развивается намного быстрее Запада. В результате инвесторы будут бежать не только из КНР, но и из Кореи, Индонезии, Вьетнама и Индии.

Куда уйдут их деньги и инвестиции? Они уйдут на Запад. В том числе вместе с их владельцами, которые будут продавать квартиры и дома в Сингапуре и в Гонконге и покупать недвижимость в Лондоне, Париже и Майями.



Зачем это Китаю? Даже если исходить из того, что Пекин стремится бросить вызов "западному доминированию", самое последнее, что для этого нужно делать – развязывать войну у себя под боком. Тем более что у КНР перед глазами пример войны России с Украиной с ее последствиями.

Никакого критического ущерба для глобального Запада эта война не принесла. Огромный ущерб она несет только непосредственно воюющим незападным странам: Украине и России. Американские же компании вытеснили российские газ и нефть с европейского рынка, получая на нем сверхприбыль.



Чем больше войн будет в незападном мире, тем сильнее будет укрепляться то самое "западное доминирование", так как страны Запада станут островом спокойствия и стабильности в бушующем и воюющем мире. Подобно Элизиуму из одноименного фантастического фильма.

Поэтому нет никаких рациональных мотивов для того, чтобы Китаю атаковать Тайвань. Хотя и в феврале 2022 года никаких очевидных рациональных мотивов для вторжения РФ в Украину не было. Но оно произошло. Почему это случилось, "Страна" подробно разбирала.