Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны Китая Ли Шанфу, прибывшим в РФ с официальным визитом, который пройдет с 16 по 19 апреля.

Об этом сообщает в воскресенье, 16 апреля, пресс-служба Кремля.

Как заявили в Кремле, встречу организовали, несмотря на праздник Пасхи и выходной день, чтобы "подчеркнуть тесный характер отношений с Китаем".

Сам Ли Шанфу заявил, что специально выбрал Россию для первого зарубежного визита в должности министра, чтобы "подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений". Также он сказал, что "сотрудничество РФ и КНР развивается на всех уровнях, работа будет продолжена в интересах процветания всего мира".

По данным российских медиа, визит Ли Шанфу состоялся по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Планируется, что глава Минобороны Китая посетит военные учебные заведения и проведет переговоры с руководством российской армии.

Напомним, что в последнее время западные СМИ пишут, что Китай может начать поставки вооружения России. Сам Китай такие намерения опровергает.

При этом представители украинских властей заявляют, что в российских вооружениях появляется все больше китайских деталей, которыми РФ заменяет попавшие под санкции западные аналоги.

Китай также является крупнейшим в мире производителей гражданских дронов, которые широко используются обеими армиями в нынешней войне.

К слову, Ли Шанфу еще до назначения на пост министра обороны попал под санкции США, так как курировал военно-техническое сотрудничество с Россией.