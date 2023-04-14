Старший советник главы Офиса президента Владислав Власюк заявил, что украинские военные находят все больше компонентов из Китая в российском вооружении, которое используют против Украины.

Об этом пишет Reuters.

"В оружии, найденном на поле боя, мы продолжаем находить различную электронику. Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше - не трудно догадаться, в какой стране - произведенных компонентов. Конечно, Китай", - заявил Власюк.

Украинские эксперты передали Reuters разведданные с поля боя. Из них следует, что в навигационной системе беспилотников "Орлан", в которых ранее использовалась швейцарская система, были обнаружены компоненты китайского производства.

Кроме того, китайские детали были обнаружены в системе управления огнем в российских танках, в которых ранее использовались детали французского производства.

"Мы фиксируем много разных вещей китайского производства", - отметил Власюк.

Ранее издание Washington Post сообщало со ссылкой на утечки Пентагона, что Китай планировал передачу России военной техники, замаскированной под гражданские поставки.

Однако Китай отрицает такие планы.

При этом глава Минобороны Китая на днях посетит Россию с официальным визитом.