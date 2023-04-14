В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали утечки Пентагона, согласно которым КНР готовится снабжать оружием РФ. Глава МИД КНР Цинь Ган отрицает такие планы.

Об этом сообщает AP.

"Что касается экспорта военных товаров, то Китай занимает взвешенную и ответственную позицию. Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - заявил Цинь Ган, выступая на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Территория является неделимой, и безопасность является столь же неделимой. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризисы и конфликты неизбежны, – добавил он.

"Китай готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны, вовлеченные в кризис, будут оставаться объективными и спокойными, а также прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", – завершил дипломат.

В свою очередь Бербок отметила, что как постоянный член Совета безопасности ООН, Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.

Это не первый раз, когда СМИ пишут о планах Китая вооружать РФ. В конце февраля американские СМИ писали, что Китай рассматривает возможность отправки в РФ беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия.