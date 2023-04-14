Согласно "утечкам Пентагона", секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов собирались "слить спецоперацию" в Украине, пока Владимир Путин якобы лечился в марте от рака.

В документах указывается, что заговор планировался к очередному курсу химиотерапии российского президента, который должен был начаться 5 марта.

"Согласно информации, полученной от неустановленного российского источника, имеющего доступ к кремлевским чиновникам, Россия планировала перевести ресурсы из Таганрога в Мариуполь и сосредоточить свое внимание на южном фронте", - говорится в документе.

Герасимов же активно выступал против российского наступления, акцентируя на том, что силы ВСУ превосходят возможности России, и предупреждал, что РФ понесет потери в случае продолжения наступления.

"22 февраля указывалось, что Герасимов, как сообщается, планировал продолжить свои усилия по саботажу наступления. Он обещал "специально проиграть" так называемую "специальную военную операцию" к 5 марта, когда Путин якобы должен был начать курс химиотерапии", - говорится в документе.

Источником информации про 5 марта указана некая Богуцкая. Народный депутат с такой фамилией есть в партии "Слуги народа", но подразумевается ли в документе именно она - не уточняется. При этом, откуда у самой Богуцкой могла быть такая информация - также неизвестно.

Отметим, что слухи о раковом заболевании Путина распространяются британской прессой и периодически циркулируют в Украине (в январе об этом говорил глава ГУР Кирилл Буданов). Однако подтверждений этому нет.

Также отметим, что в дни указанной химиотерапии Путина (5 марта) он активно появлялся на публике. Не было никаких аномально-странных действий со стороны РФ в этот период и на фронте.

Напомним, что Пентагон ограничивает доступ к опубликованным материалам после утечки. Данные из этого слива сейчас активно распространяют в СМИ.

Тем временем в США уже задержали подозреваемого в сливе секретных документов.

Им оказался 21-летний разведчик, который имел доступ к данным.