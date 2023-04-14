Издание The Washington Post рассказало, что известно о предполагаемом виновнике "утечек Пентагона" - задержанном вчера Джеке Тейшейре.

Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

The Washington Post пишет, что это военный, который служит на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс.

Там базируется 102-й разведывательный полк. Тейшейра служит в Нацгвардии США с 2019 года и значится как летчик 1-го класса. Его семья живет в Дайтоне, штат Массачусетс, примерно в 35 милях к югу от Бостона. Газета пишет, что Джек - из "патриотической семьи".

Некоторые члены группы Discord показали изданию видео, на котором Тейшиера "выкрикивал расистские и антисемитские оскорбления перед тем, как выстрелить из винтовки".

Но друг военного описал Тейшейру как патриота США, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием, но сомневающегося в будущем Америки.

Вопрос - как он получил доступ к секретным документам по Украине.

Газета пишет, что у него был доступ к Объединенной всемирной разведывательной системе связи (JWICS). Оттуда можно было читать и, возможно, распечатывать записи того же уровня доступа, что и просочившиеся документы.

Тейшейра сказал членам своего сервера в "Дискорде", что он работал сотрудником технической поддержки на базе на Кейп-Код - и поэтому смог получить доступ к секретным документам.

The Washington Post считает эту информацию реалистичной - такой доступ есть "у тысяч военнослужащих и государственных служащих, занимающих должности от начального до низшего звена".

Ранее мы писали, что для обеспечения национальной безопасности и безопасности союзников США Пентагон ограничивает доступ к утечке опубликованных документов.

Кроме того, вчера Федеральное бюро расследований США арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона военнослужащего ВВС Джека Тейшейру.