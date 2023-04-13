В четверг, 13 апреля, Федеральное бюро расследований США арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона военнослужащего ВВС Джека Тейшейру.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, США пришли к заключению, что утечка секретных документов Пентагона была совершена преднамеренно. В доме подозреваемого проводится обыск.

Кроме того, в Сети появились кадры с места задержания подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона Джека Тейшейры.

Тем временем, телеканал CNN опубликовал видео ареста Джека Тейшейры.

Сообщается, что подозреваемого доставят в Вашингтон для предъявления обвинений.

Напомним, в США нашли того, кто слил секретные документы Министерства обороны и разведки страны. По данным The New York Times, им оказался 21-летний сотрудник разведки ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, являющийся лидером небольшой онлайн-группы, в которую просочились секретные документы. Два официальных лица США подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу.

Ранее мы писали, что для обеспечения национальной безопасности и безопасности союзников США Пентагон ограничивает доступ к утечке опубликованных документов. Об этом заявили в Белом доме.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорится об Украине в "утечках Пентагона".