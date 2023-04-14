Издание The Washington Post публикует подробности о предполагаемом виновнике "утечек Пентагона" - Джеке Тейшейре.

Судя по всему, он близко к сердцу принимал войну в Украине, называя боевые действия "удручающими", пишет издание.

По словам одного из друзей военного, он стал выкладывать секретные материалы на сервере Discord еще с начала войны - примерно с февраля 2022 года. По его мнению, у Киева и Москвы "должно быть больше общего, чем того, что их разделяет".

Документы он публиковал, по его словам, для "просвещения" своих знакомых и опровержения "пропаганды, циркулирующей снаружи". По словам участников сервера, среди них была договоренность не распространять эти документы.

А бывшие одноклассники летчика рассказали изданию CNN, что в школе он увлекается армией, оружием и войной.

Иногда он ходил в школу в камуфляжной форме, носил с собой "книгу об оружии размером со словарь" и вел себя так, что некоторым однокурсникам было не по себе, а многие "относились к нему с опаской".

"Он был скорее одиночкой, и его увлечение войной и оружием отталкивало многих людей", - сказала его одноклассница Брук Клетеро.

Она также сказала, что восприняла его увлечение армией как форму американского национализма, и поэтому была удивлена обвинениями против него.

"Я не думала, что он способен на что-то подобное", - заявила она.

Американского летчика уже поддержали трамписты. Конгрессмен США Марджори Тейлор Грин заявила, что "Джейк Тейшейра - белый мужчина, христианин и противник войны".

"Это делает его врагом режима Байдена. И он рассказал правду о том, что войска находятся на территории Украины и многое другое. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой нацгвардеец низкого ранга? Или администрация, которая ведет войну в Украине, стране, не входящей в НАТО, против ядерной России без военных полномочий?", - написала Грин в соцсети.

Напомним, что ранее в США нашли юного разведчика, который слил секретные документы Пентагона.

Также мы писали, что ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона.