Венгрия, возможно, пропускает оружие в Украину через свое воздушное пространство "несмотря на обещания запретить такие поставки".

Об этом пишет Politico со ссылкой на слитые документы Вашингтона.

В частности, в одном из документов подробно описывается план украинских летчиков переправить переданные Украине вертолеты из Хорватии в Украину "через воздушное пространство Венгрии".

"Если это правда, то эта информация не только покажет, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут переброшены по земле или самолетами в Польшу", - пишет издание.

Напомним, что в Washington Post опубликовали материал о виновнике "утечек Пентагона".

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