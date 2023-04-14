Россия больше всего выигрывает от утечки секретных документов Пентагона, которая в последние дни доминирует в заголовках новостей. Однако это не сможет повлиять на результат контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью ABC News.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США - и буквально с первых часов мы начали разговаривать", - рассказал Буданов.

Буданов заявил, что информационная война не является чем-то новым.

Как мы уже сообщали, глава украинской разведки убежден, что нет "никакого риска", что эта история навредит отношениям между Украиной и США. Кроме того, он не ожидает большого влияния утечки данных на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", - заявил Буданов.

Руководитель ГУР также говорил о способности украинских бойцов добиться успеха в будущем контрнаступлении, тогда как американские официальные лица в частных разговорах предполагали, что "успехи будут скромнее прошлогодней молниеносной операции", вернувшей огромные участки территории под контроль Украины.

"Каковы будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшем будущем все это увидят и почувствуют", - говорит Буданов.

Он добавил, что успех этой наступательной операции крайне необходим и "не только украинцам, но и союзникам", которые поставляют им нам средства и боеприпасы.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину", - добавил Буданов.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя слухи о том, что слив документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Украины есть возможности наступать.

Мы разбирались, что означают утечки Пентагона о неготовности ВСУ к контрнаступлению. Это может быть намеренной дезинформацией россиян или подготовкой Запада к заморозке конфликта.