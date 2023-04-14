Глава Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно показать успех в контрнаступлении, иначе возникнут вопросы относительно дальнейшей поддержки Запада.

Об этом он сказал в интервью, которое дал телеканалу АВС.

"Успех этого наступления крайне необходим… Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", – заявил Буданов.

Также глава военной разведки Украины признал, что налогоплательщики стран, которые предоставляют Украине финансы и оружие, ожидают отдачи от своей помощи.

При этом Буданов высказал мнение, что слив секретных документов Пентагона не повлияет на отношения Украины и США.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – сказал он.

Ранее мы писали, что высокопоставленные украинские чиновники расстроены публикацией утечек Пентагона, согласно которым американская разведка считает, что Украина получит лишь "скромные территориальные выгоды" от запланированного контрнаступления.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин, комментируя слухи о том, что слив документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Украины есть возможности наступать.