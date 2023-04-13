Власти Украины расстроены, что США не верят в большой успех контрнаступления ВСУ - Politico
Высокопоставленные украинские чиновники расстроены публикацией утечек Пентагона, согласно которым американская разведка считает, что Украина получит лишь "скромные территориальные выгоды" от запланированного контрнаступления.
Об этом пишет Politico.
Киев считает, что США в очередной раз недооценивают украинские военные возможности.
"Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира", - сказал собеседник издания, постоянно контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве.
Прогнозы "дают основания для подозрений" украинцев в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны, заявил представитель украинского Министерства обороны.
"Комментарии ясно дают понять, что Соединенные Штаты и Украина не так синхронизированы, как заявляют обе страны спустя 14 месяцев после начала войны", - пишет Politico.
"Страна" анализировала, почему на Западе пишут о переносе контрнаступления ВСУ в вчерашних итогах.
В украинской армии при этом заявили, что отсрочка контрнаступления невыгодна Украине, поскольку россияне окапываются.
По данным британской разведки, РФ уже построила три линии обороны в Запорожской области.