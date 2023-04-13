Высокопоставленные украинские чиновники расстроены публикацией утечек Пентагона, согласно которым американская разведка считает, что Украина получит лишь "скромные территориальные выгоды" от запланированного контрнаступления.

Об этом пишет Politico.

Киев считает, что США в очередной раз недооценивают украинские военные возможности.

"Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира", - сказал собеседник издания, постоянно контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

Прогнозы "дают основания для подозрений" украинцев в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны, заявил представитель украинского Министерства обороны.

"Комментарии ясно дают понять, что Соединенные Штаты и Украина не так синхронизированы, как заявляют обе страны спустя 14 месяцев после начала войны", - пишет Politico.

"Страна" анализировала, почему на Западе пишут о переносе контрнаступления ВСУ в вчерашних итогах.

В украинской армии при этом заявили, что отсрочка контрнаступления невыгодна Украине, поскольку россияне окапываются.

По данным британской разведки, РФ уже построила три линии обороны в Запорожской области.