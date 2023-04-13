Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики. На них будут отремонтированы сети электропередачи и системы теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и Черниговской области.

Соответствующее соглашение подписал премьер Денис Шмыгаль, который находится с визитом в США, с управляющим директором ВБ Анной Бьерде, о чем сообщает в соцсетях.

По данным СМИ, в рамках проекта предполагается, в том числе закупка и установка новых трансформаторов и другого электрооборудования, а также мобильных бойлерных станций.

Грант на еще 200 млн для восстановления энергетики выделит Мультидонорский целевой фонд, с которым также было подписано соглашение.

По словам Шмыгаля, восстановление Украины должно начаться уже в этом году и энергетика будет одним из приоритетов.

В этот же день Шмыгаль подписал с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и USAID меморандум, который должен способствовать привлечению инвестиций в приоритетные секторы.

Шмыгаль говорит, что международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Уже в этом году на проекты быстрого восстановления Украины нужно $14 млрд.

Также Украина совместно с Всемирным банком готовит проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций.

"Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", - говорит Шмыгаль.

Ранее Всемирный банк дал прогноз по состоянию экономики Украины и стоимости восстановления после вторжения РФ. По последним оценкам, стоимость реконструкции и восстановления в Украине выросла уже до 411 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

При этом в Польше заявили, что хотят стать "финансовым хабом", через который пойдут деньги на восстановление Украины.