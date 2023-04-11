Варшава намерена стать "финансовым хабом" для сбора денег и финансирования восстановления Украины.

Об этом в эфире радио RMF 24 заявил замминистра финансов Польши Артур Собонь.

"Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины", - сказал он.

Он добавил, что "мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов".

Отметим, что текущие затраты на восстановление Украины Еврокомиссия и Всемирный банк оценили в $349 млрд.

Евросоюз изучает возможность передачи части замороженных активов России на восстановление Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, ждёт ли после войны Украину массовая эмиграция мужчин.