Бесплатный проезд поездом Перемышль – Ганновер продлен для украинцев до конца мая.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Министерства реинтеграции.

"Отправка из Перемышля будет происходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Надо только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", – объясняет процедуру Министерство.

Уточняется, что приоритет в перевозке предоставляется людям, имеющим браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. При отсутствии свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированным попаданием на следующий поезд.

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