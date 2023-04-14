Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому Radio Kossuth назвал Украину "несуществующей в финансовом смысле страной".

По его словам, если бы ответом на вопрос "хочет ли Европа сохранить Украину" было бы "нет", то война была бы окончена.

"Мы платим за украинские пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это не может продолжаться бесконечно", - заявил он.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что без финансовой помощи Евросоюза Украина не сможет выплачивать пенсии и зарплаты.

Также мы писали, что у Зеленского обвинили Венгрию в финансировании убийств украинцев и призвали ЕС принять меры.

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