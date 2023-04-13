В Офисе президента Украины заявили, что углубляя энергетическое сотрудничество с Россией, Венгрия финансово поддерживает убийства украинцев, в том числе и казнь пленных.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии Politico.

"Вы же видели видео, на котором россияне отрезают голову украинскому военному? Венгры платят за нож. Следует быть полностью слепым, чтобы не замечать спонсируемые преступления. Увеличение объемов покупки газа у россиян дает им больше возможностей для эскалации войны", – сказал Устенко.

Он призвал ЕС вмешаться и "оказывать все возможное давление" на Будапешт.

"Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это отличный механизм, который можно использовать немедленно", - предложил Устенко.

Как известно, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на этой неделе посетил Москву, где подписал ряд энергетических соглашений, в том числе об увеличении импорта российского газа в Венгрию и дальнейших закупках нефти.

Однако Россия все равно отнесла Венгрию к недружественным странам из-за присоединения к санкциям ЕС.