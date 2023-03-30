Венгрия отнесена к недружественным России странам из-за присоединения к санкциям, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", - заявил он.

При этом посол сделал оговорку.

"Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться даже под давлением своих союзников по ЕС и НАТО", - добавил дипломат.

Напомним, ранее Венгрия заявила, что не арестует Путина, если тот приедет в страну.

У Зеленского отреагировали на такой отказ Венгрии арестовывать Путина по ордеру МУС, заявив, что таким образом власти "обнуляют свою репутацию".

Напомним также, что в Офисе президента Украины назвали Венгрию "адвокатом дьявола" за призывы к переговорам по Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала SVT заявлял, что "первая цель - прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше".