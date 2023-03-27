Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в понедельник одобрило вступление Финляндии в НАТО.

Об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.

"Решение принято", - сказал он после того, как подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу.

На табло высветились итоги голосования: 182 - за, 6 - против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов.

Теперь для вступления Финляндии в Альянс нужно лишь одобрение Турции.

Заявка Швеции пока не рассматривается ни Будапештом, ни Анкарой.

Как мы писали, 23 марта комитет по иностранным делам парламента Турции единогласно поддержал вступление Финляндии в НАТО.

Также мы рассказывали, что на выходных на станции метро в Хельсинки неизвестный напал на члена парламента Финляндии Бена Зысковича за поддержку вступления в НАТО.