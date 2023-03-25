В субботу, 25 марта, на станции метро в Хельсинки неизвестный напал на члена парламента Финляндии Бена Зысковича за поддержку вступления в НАТО.

Об этом сообщает Yle.

По данным издания, депутат ждал поезд метро на платформе в Вуосааре с двумя членами своей избирательной группы. К нему подошел мужчина, который вел себя очень агрессивно.

"Мужчина начал кричать о НАТО, как он хотел бы меня убить и толкнуть под состав, ​​который был за моей спиной. После этого он ударил меня рукой по лицу, худшего не произошло", - сообщил Зыскович.

По его словам, нападавший не выглядел психически неуравновешенным или нетрезвым. После инцидента мужчина сошел с перрона, а Зыскович с очевидцами последовал за ним.

"Я кричал людям, чтобы фотографировали мужчину, потому что тогда думал, что он сбежит", - рассказал депутат.

На улице мужчина продолжал оскорблять Зысковича, затронув тему иудаизма. В какой-то момент нападавший подбежал к депутату и повалил его на землю. После этого охранники задержали мужчину, а полиция взяла его под стражу. Во время падения Зыскович повредил ладонь, а также получил царапины на коленях.

Депутат сообщил, что по факту инцидента подал уголовное заявление. По его словам, понятно, что поступок был политически мотивирован и мужчина его узнал, пишет издание.

Напомним, на днях президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Ранее мы рассказывали, что президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара готова провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО.