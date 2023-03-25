"Бил по лицу и угрожал толкнуть под поезд". В Финляндии неизвестный напал на парламентария за поддержку НАТО
В субботу, 25 марта, на станции метро в Хельсинки неизвестный напал на члена парламента Финляндии Бена Зысковича за поддержку вступления в НАТО.
Об этом сообщает Yle.
По данным издания, депутат ждал поезд метро на платформе в Вуосааре с двумя членами своей избирательной группы. К нему подошел мужчина, который вел себя очень агрессивно.
"Мужчина начал кричать о НАТО, как он хотел бы меня убить и толкнуть под состав, который был за моей спиной. После этого он ударил меня рукой по лицу, худшего не произошло", - сообщил Зыскович.
По его словам, нападавший не выглядел психически неуравновешенным или нетрезвым. После инцидента мужчина сошел с перрона, а Зыскович с очевидцами последовал за ним.
"Я кричал людям, чтобы фотографировали мужчину, потому что тогда думал, что он сбежит", - рассказал депутат.
На улице мужчина продолжал оскорблять Зысковича, затронув тему иудаизма. В какой-то момент нападавший подбежал к депутату и повалил его на землю. После этого охранники задержали мужчину, а полиция взяла его под стражу. Во время падения Зыскович повредил ладонь, а также получил царапины на коленях.
Депутат сообщил, что по факту инцидента подал уголовное заявление. По его словам, понятно, что поступок был политически мотивирован и мужчина его узнал, пишет издание.
Напомним, на днях президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО.
Ранее мы рассказывали, что президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара готова провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО.