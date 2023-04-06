В "ДНР" больше не действует смертная казнь, мораторий на которую там сняли летом 2022 года.

Об этом пишут российские СМИ.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Елена Шишкина объяснила это "вхождением в состав России", где существует мораторий на смертную казнь.

Напомним, в Беларуси ранее узаконили смертную казнь за госизмену.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.