Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Украина вернула 100 военных, среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Возвращаем домой 100 наших людей – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания", - заявил Ермак.

Минобороны РФ сообщает, что они вернули 106 своих пленных военных.

Напомним, ранее в апреле Украина вернула из плена 10 военных и двух гражданских.

Тем временем война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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