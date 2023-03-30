В Ровно трое заключенных в колонии, осужденных по тяжким статьям, организовали схему, по которой обманом выманивали деньги у родственников украинских военнопленных.

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Фейсбук.

Они находили в тематических группах в соцсетях людей, которые ищут своих близких, участвующих в боевых действиях, и представляясь военными, предлагали "помощь" в установлении места пребывания попавших без вести, или освободить их из плена.

Злоумышленники изучали биографии военных и оказывали психологическое давление на родственников в ходе бесед.

За "услуги" брали от 3000 до 100 000 гривен, в зависимости от эмоционально-психологического состояния потерпевших и их финансовых возможностей.

Деньги получала сообщница заключенных, которая находилась на воле.

После получения средств, заключенные переставали выходить на связь с жертвами.

Им инкриминируют ч.3 ст.190 УК (мошенничество в больших объемах). Санкция по этой статье 3-8 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали мошенников, которые выманивали у граждан деньги под видом детских благотворительных фондов.

Также мы писали, что в столице вычислили мошенника, который выманивал деньги на помощь для ВСУ, не выходя из камеры СИЗО.