Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении бывшему одесскому чиновнику из ГСЧС, который сейчас формирует "российский батальон" из жителей Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь о Александре Коротаеве, который во времена Януковича работал в должности замначальника ГУ МЧС (ныне ГСЧС) в Одесской области.

После начала вторжения он уехал на захваченные территории Херсонской области, где, по доверенности "главы области" Владимира Сальдо, формировал новый военный батальон, сообщает спецслужба.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

"В настоящее время коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении.

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