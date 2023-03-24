В Киеве разоблачили преступную группу, которая под видом благотворительных фондов присвоила более 10 млн гривен, собирая деньги якобы для пострадавших от войны детей.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева прекращена преступная схема, участники которой завладевали денежными средствами граждан под видом сборов средств на нужды пострадавших от войны детей (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). По данным следствия, организаторы группировки зарегистрировали несколько фиктивных организаций и выдавали их за благотворительные фонды.

Привлекая исполнителей, они также образовали call-центр. Операторы call-центра, представляясь работниками благотворительных организаций, в частности, благотворительного фонда "Дева Мария", звонили по телефону предпринимателям, представителям различных организаций и гражданам Украины с просьбой присоединиться к сбору денежных средств. Злоумышленники уверяли, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Для маскировки противоправной деятельности группировка переводила около 5% полученных денег на благотворительность. Остальные полученные от граждан средства они распределяли между собой по заранее разработанной процентной схеме. Таким образом, участники преступной группы присвоили более 10 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, банковские карты, документацию и печати, а также мобильные телефоны, являвшиеся орудием совершения преступлений.

По результатам расследования правоохранители задержали четыре человека, которым сообщено о подозрении в незаконном использовании прибыли от благотворительных пожертвований, совершенной в составе организованной преступной группы.

Решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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