Как сообщил "Стране" источник в полиции, вчера в Днепре задержали организатора и девять участников преступной группы, наладивших деятельность сети "сall-центров". Большинство пострадавших – граждане Латвии.

"Организатором "схемы" является доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван", который был задержан сотрудниками ДСР в начале года.

Работники "сall-центров" звонили гражданам Латвии и других стран от имени полиции. Под предлогом фиксирования мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, выведывали конфиденциальную информацию. В дальнейшем переводили средства на карточные счета аффилированным лицам", - рассказывает источник.

Еще одним способом обналичивания была схема, когда за рубежом приобретали разнообразную технику, которую реализовывали через магазин электроники в Днепре.

По предварительным данным, месячный оборот составлял 5 млн грн.

Ранее мы писали, как в Днепре в начале войны семеро мужчин, представившихся теробороной, вторглись в чужое жилье, устроили там обыск, избивали людей и требовали две тысячи долларов. Спустя год им вручили подозрения.

Кроме того, недавно СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских военных. Они за "вознаграждение" обещали "договориться" о получении единовременной денежной помощи.