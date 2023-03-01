В Днепре преступники под видом теробороны ворвались в чужое жилье и требовали денег. Им объявили подозрения
В Днепре в начале войны семеро мужчин, представившихся теробороной, вторглись в чужое жилье, устроили там обыск, избивали людей и требовали две тысячи долларов. Спустя год им вручили подозрения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, преступники, не достигнув цели, связали руки людям и отвезли их в гаражное помещение. Там, угрожая пыткам, продолжили требовать средства.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.
Сообщается, что к данному преступлению могут быть причастны сотрудники полиции.
"Проверяется причастность работников полиции к сокрытию преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляет ГБР, при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Подозреваемым сообщено о подозрении по статьям разбой и вымогательство (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 УК Украины).
Напомним, в марте в Киеве поймали вооруженную автоматами банду, которая планировала преступления под видом теробороны.
Также мы писали о том, как в столице Нацгвардия поймала диверсантов, которые действовали под видом теробороны.