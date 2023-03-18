Организация Красный Крест предупреждает украинцев о новом виде мошенничества, которое сейчас распространяется в сети.

Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста.

По данным организации, мошенники рассылают ложную информацию о "выплатах от Красного Креста" на банковские счета граждан - но только после оплаты "юридических услуг".

Под эту схему, с целью сбора средств и воровства личных данных, создан фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста".

Красный Крест заявляет, что не имеет отношения к этому сайту, не занимается выплатами украинцам и не берет плату за юридические услуги.

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