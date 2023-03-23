Киевский суд приговорил к четырем годам лишения свободы мошенницу, которая обманула семью без вести пропавшего бойца ВСУ. За 7 тыс. гривен она обещала им помощь в установлении местонахождения бойца.

Об этом сообщает прокуратура.

В июле 2022 года 48-летняя уроженка Кировоградской области случайно узнала о женщине, которая разыскивает своего племянника, служившего в ВСУ и пропавшего без вести. Тогда злоумышленница предложила женщине за вознаграждение в 7 тыс. гривен свою "помощь" благодаря своим якобы связям в правоохранительных органах. Получив деньги, мошенница перестала выходить на связь.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и совершила новое преступление в период испытательного срока. На суде женщина признала свою вину и раскаялась.

Ранее под Одессой СБУ задержали мошенников, которые выманивали деньги у родных погибших украинских военных. Они за "вознаграждение" обещали "договориться" о получении единовременной денежной помощи.

А в Красном Кресте предупредили украинцев о новом мошенничестве, связанном с выплатами. Мошенники рассылают ложную информацию о "выплатах от Красного Креста" на банковские счета граждан - но только после оплаты "юридических услуг".