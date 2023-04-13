Венгрия почти в пять раз увеличила выплаты семьям Закарпатья, чьи дети ходят в школы с венгерским языком обучения. Таким образом Будапешт хочет поспособствовать сохранению их венгерской идентичности.

Об этом сообщил госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Арпад Янош.

Госсекретариат по вопросам национальной политики Венгрии объявил о старте нынешней программы "На родине венгерской", в рамках которой выплаты на обучение зарубежных венгерских детей возрастут с 22 400 форинтов до 100 000 (т.е. с 59,7 евро до 266,5 евро).

Помощь выплачивается в конце учебного года. В этом году венгерские семьи получат ее в августе-сентябре.

По его словам, цель программы состоит в том, чтобы родители записывали своих детей в школы с венгерским языком обучения.

Посещающие такое заведение ученики с большей вероятностью будут сохранять свою венгерскую идентичность, подчеркнул он.

Кроме Закарпатья, программа распространяется на регионы других стран с компактным проживанием венгров, в частности, на Хорватию и Словакию.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отказался ехать в Киев из-за украинского закона о языке. Глава его канцелярии напомнил позицию Венгрии о необходимости дать возможность этническим венграм получать школьное образование на родном языке.

При этом замглавы МИДа Венгрии Левенте Модьор заявил, что проблемы с венгерским меньшинством в Украине могут решиться за несколько месяцев.