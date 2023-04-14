В пятницу, 14 апреля, в Украине идет уже 415-й день войны с Россией

Детально о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 13 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

14 апреля

07.50 За прошедшие сутки силы РФ совершили 68 обстрелов в Херсонской области, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. Пострадали жилые кварталы населенных пунктов области, территория учебного заведения в с. Змеевка и парковая зона в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека погибли, четыре - получили ранения

07.40 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на это утро:

1. За минувшие сутки РФ нанесла 19 авиаударов, 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

2. Основные усилия силы РФ сосредоточили на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. На этих направлениях было отражено 49 атак противника.

3. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

4. Активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

5. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

06.50 Как считает американский Институт изучения войны (ISW), силы РФ не способны проводить несколько наступательных операций одновременно.

Аналитики опираются на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, который вчера сообщил, что Москва для наступления в районе Бахмута перебросила силы из района Авдеевки.

По мнению ISW, это заявление подтверждает оценку о том, что российская армия в своей нынешней форме не может проводить наступление на нескольких направлениях одновременно.

06.30 Карта тревог сейчас.