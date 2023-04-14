Украинские власти дали команду активизировать подготовку к выборам в парламент, которые могут пройти в октябре этого года, либо в марте следующего (вместе с президентскими) в зависимости от того, когда закончатся боевые действия и можно будет отменить военное положение.

Об этом "Стране" сказали сразу несколько источников близких к Офису президента, в "Слуге народа", в Центральной избирательной комиссии, а также среди руководителей областных администраций.

"Власти настроены провести выборы сразу после отмены военного положения. Ходят упорные слухи, что оно может быть отменено уже в этом году. Если это произойдет до конца лета, то можно успеть провести парламентские выборы в срок - 29 октября. Если позже, то наиболее рабочий вариант - объединить парламентские и президентские выборы. Это будет проще с организационной точки зрения, и дешевле для бюджета и политтехнологически выгодно власти, так как фактически Зеленский, баллотируясь на пост президента, станет локомотивом и для собственной политической силы. Правда, есть юридическое препятствие в виде запрета на проведение одновременно очередных выборов парламента и президента, но, с учетом переноса сроков выборов в Раду из-за военного положения, этот момент можно обойти", - говорит один из источников, близких к Банковой.

Западные партнеры, как уже писала "Страна" также за то, чтобы обе кампании - и президентская, и парламентская, состоялись при первой же возможности.

Но ключевой вопрос - для того, чтоб прошли выборы должна закончиться война. Причем в данном случае речь идет не о том, что боевые действия продолжатся, но станут менее интенсивными (как это многими прогнозируется).

А именно о полном прекращения огня на основе некоего соглашения - хотя бы временного перемирия (так называемый "корейский сценарий" - перемирие, которым закончилась война между Северной и Южной Кореями, длится уже почти 70 лет без заключения мирного договора).

Без этого условия военное положение вряд ли сможет быть отменено, ведь в любой момент боевые действия низкой интенсивности могут резко активизироваться. Да и угроза массированных ракетных ударов в таком случае не исчезнет.

Поэтому в украинских политических кругах к движениям власти по подготовке к выборам противоречивое отношение. Часть считает это блефом, так как не верят, что боевые действия закончатся в ближайшее время. Другие же обсуждают конспирологические версии, что у властей есть план закончить войну до конца года (возможно, уже согласованный с Западом, а может быть даже и с Россией). И Банковая якобы по этому плану и движется, заранее готовясь к выборам.

Подробнее о том, что стоит за разговорами о выборах рассказывает "Страна".

"Команда есть быть готовым к выборам"

Оживление по теме выборов ощущается по разным направлениям.

Официально правда, об этом никто не говорит, также как никто и не прогнозирует сроки отмены военного положения (во время которого, по закону, выборы проводить нельзя).

Однако неофициально, информация курсирует активно.

"Из ОП пришла разнарядка готовиться к выборам, проверять готовность участков, прорабатывать варианты как технически проводить голосование, если будет необходимость", - сказал "Стране" источник в руководстве одной из обладминистраций.

Собеседник "Страны", близкий к руководству фракции СН, подтверждает эту информацию, отмечая, что вопрос курирует недавно назначенный на пост замглавы ОП Алексей Кулеба.

"У нас сильно пострадала от войны избирательная инфраструктура. Не только беженцев миллионы, но и 20% помещений под участки и избирательные комиссии - больницы, учебные заведения и т.д. - повреждены. Будут у нас выборы сейчас или через год, эти проблемы не исчезнут. Их нужно решать. Вот Кулеба и поручил этим заниматься", - говорит источник.

Источники в ЦИК также говорят, что в последнее время власти им настойчиво рекомендуют начать проработку нюансов, связанных с выборами после войны.

Он также обращает внимание на регулярные встречи членов Центризбиркома с коллегами из Боснии и Герцеговины в рамках плана действий Совета Европы для Украины на 2023–2026 года, которые делятся опытом проведения первых послевоенных выборов в своей стране.

Источник говорит, что уже создана рабочая группа по подготовке к выборам, в которую, помимо членов Центризбиркома, входят народные депутаты и эксперты.

Одна из главных задач группы - придумать, как организовать голосование людей, бежавших от войны в безопасные районы страны и за границу. "ЦИК и группа работают без дедлайнов, но сориентированы четко: если будет принято политическое решение о проведение выборов, на руках у нас должен быть план", - говорит источник среди членов Центризбиркома.

К слову, вопрос о переселенцах стоит очень остро. По разным оценкам всего за пределами Украины сейчас проживают от 7 до 10 млн наших сограждан. Миллионы украинцев выехали в другие регионы страны.

Если власти действительно настроены провести выборы сразу (в течение 2-3 месяцев) после отмены военного положения, то вряд ли значительная часть беженцев за такой короткий срок успеет вернуться и принять участие в голосовании по месту своей регистрации на том избирательном участке, к которому они прикреплены.

Теоретически они могут приехать в украинское посольство или консульство, где будут открыты пункты для голосования. Так и происходило до войны в прошлые кампании. Но сейчас все понимают, что огромную массу беженцев и вообще проживающих за границей граждан Украины диппредставительства не смогут через себя пропустить. По подсчетам сети ОПОРА, занимающейся мониторингом выборов, исходя из количества украинских избирателей в одной только Польше (около 2 млн человек), там нужно было бы открыть не менее 300 дополнительных избирательных участков.

Открытие дополнительных участков, по данным источника в ЦИК, один из вариантов, который обсуждается, хотя и не очень понятно пока насколько он реалистичен с организационной и с финансовой точки зрения.

Второй вариант, слухи о котором ходят очень активно - это электронное голосование через "Дию".

Собственно, об онлайн-голосованиях президент Владимир Зеленский говорил с первых дней своего президентского срока.

И сейчас в оппозиции многие считают, что власти захотят использовать фактор миллионов беженцев для того, чтобы реализовать эту идею на практике. При этом, сама по себе идея электронного голосования часто критикуется в виду угрозы масштабных фальсификаций выборов со стороны тех, кто будет управлять системой.

Однако собеседники "Страны", вовлеченные в работу по подготовке выборов, не уверены, что к выборам через "Дию" в ближайшее время придут.

Источник в ЦИК утверждает, что "доминирующая позиция среди членов Комиссии: время электронного голосования еще не пришло".

"Рискуем дискредитировать результаты выборов. Будут звучать обвинения в их фальсификации", - объясняет он опасения членов Центризбиркома.

Впрочем, источник в политических кругах полагает, что позиция членов ЦИК может поменяться вместе с самими членами. "В ЦИК есть люди Андрея Богдана (бывший глава Офиса президента, который сейчас находится в оппозиции к Зеленскому - Ред.). Они тихо саботируют многие процессы, поэтому есть мнение, что их скоро поменяют на более лояльных к нынешнему руководству ОП. Что касается электронного голосования, то власти, безусловно, очень хотят эту идею продвинуть. Тем более, что беженцы это действительно аргумент. Но если будет большой общественный негатив и критика со стороны Запада, то могут повременить", - говорит источник.

Третий вариант решения проблемы - голосование по почте. Однако по нему также пока нет четкого решения.

К слову, сейчас ОПОРА проводит эксперимент по изучению реакции украинских граждан на возможность проголосовать почтой в другой стране: желающим вышлют письмо с инструкцией, как отослать ответ в Украину и отследить его путь. Результаты эксперимента намерены огласить в ближайшее время.

Бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов говорит, что в обществе "существует огромное недоверие к самому избирательному процессу и к процедуре подсчета голосов в частности".

"Почтовое голосование прекрасно работает в Швейцарии и Канаде, а вот на последних выборах в США вызвало нарекания из-за якобы недостаточной защищенности процесса. Электронный вариант применяется ограничено во многих странах. Но у нас выборы и конкретно подсчет голосов всегда связаны со скандалами. У нас нет традиции принятия результата выборов проигравшей стороной. И поэтому будет встречено в штыки применение любых нетрадиционных методов обеспечения голосования, на которые после выборов особенно набросятся проигравшие кандидаты", - говорит "Стране" бывший руководитель Комитета избирателей Украины Игорь Попов.

При этом он считает, что "политическое решение по поводу методов голосования в заграничном избирательном округе парламент все равно должен будет принять".

"Выбор будет между фактически лишением беженцев избирательного права беженцев за границей, так как 95% из них не смогут проголосовать при нынешнем количестве избирательных участков в их странах, и применением электронного или почтового голосования, что, возможно, поставит под сомнение результаты выборов", - говорит он.

Источник "Страны" в ЦИК также считает, что серьезно увеличить число избирательных участков за пределами Украины не удастся.

"Не все страны готовы пойти на то, чтобы открыть участки не на территории наших диппредставительств. МИД занимается этим вопросом, Но если у нас не увеличится или увеличится незначительно количество мест для голосования, нужно будет выбирать из других вариантов", - говорит собеседник.

Однако во власти относительно расширения заграничной избирательной географии настроены не столь пессимистично.

Во всяком случае собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа", дал понять, что вариант открытия множества участков за рубежом изучается властью более внимательно, чем дистанционные виды голосования. По его словам, обсуждение с западными партнерами необходимости создавать у них места для голосования украинских граждан уже набирает обороты. И уже, по его данным, получил "полуформальное" обещание руководство Евросоюза помочь с организацией на Западе выборов.

"Их заверения во взятых обязательствах - это, конечно, хорошо, но нам уже пора переходить на уровень переговоров между Центризбиркомами. Пока что здесь, образно говоря, конь не валялся. Со стороны союзников тоже потребуется какая-то законодательная работа. Для нас критически важно договориться с Польшей и Германией, где сосредоточена половина всех наших избирателей за границей. Есть понимание, что, например, страны Балтии и Чехия готовы нам помогать, не ища собственный политический интерес в отношениях внутри ЕС. Но какие-то другие партнеры могут использовать нашу ситуацию, чтобы начать торги с Евросоюзом, выпросить под этим предлогом какую-то помощь. Это может, конечно, замедлить принятие решений", - утверждает источник.

По его словам, в конце мая в Европарламенте планируется мероприятие с участием, в том числе, представителей Центризбиркомов стран, где больше всего украинских беженцев, на котором будет обсуждаться вопрос будущих выборов в Украине, в том числе и организация голосования за границей.

При этом, скорее всего, в оппозиции будут негативно настроены по поводу всех возможных способов по увеличению числа голосующих за границей, так как наблюдать за процессом голосования там намного труднее, чем в Украине. А если еще будет введена возможность голосования в "Дие", то его результаты тем более будет практически невозможно проконтролировать.

И, по этой же причине, наверняка тему с увеличением числа голосующих за границей будет активно продвигать власть.

Ключевой вопрос - война

Впрочем, все эти технические нюансы хотя и важны, но явно второстепенны в сравнение с главным вопросом - когда закончится война.

Как уже писалось выше, во время военного положения выборы проводить нельзя.

Снижение интенсивности боевых действий также не даст возможность проводить выборы, так как никто не сможет гарантировать их безопасность.

"Вероятность обстрелов не будет нулевой, а значит могут быть жертвы. А если отключится на какое-то время свет, это может вызвать подозрения в подтасовке результатов голосования. В общем, пока идет война в любой форме и любой интенсивности выборы проводить нельзя", - говорит собеседник "Страны" в руководстве "Слуги народа".

По его словам, в мае военное положение однозначно продлят еще на три месяца. Поэтому важно - продлят ли его в августе. Если нет, то есть шанс успеть организовать проведение выборов в Раду в конце октября 2023 года.

Впрочем, и этот вопрос вторичен, потому что продление или не продление военного положения напрямую зависит от ситуации на фронте.

А точнее от того - будет ли достигнуто к тому времени соглашение о прекращении огня. Хотя бы в виде перемирия. Потому что именно это является минимально необходимым условием для окончания действия военного положения (и то не факт, что его даже после этого отменят, но без перемирия не отменят точно).

Пока никаких видимых признаков того, что дело идет к такому варианту не наблюдается.

Украина заявляет, что никаких переговоров с РФ не будет до тех пор, пока Россия не выведет войска на границы 1991 года, чего Москва делать, естественно, отказывается. ВСУ готовятся к уже давно анонсированному контрнаступлению с намеками на то, что его главная цель это Крым, а российская армия - к его отражению и к продолжению своего наступления на Донбассе.

Поэтому многие политики, с которыми переговорила "Страна", относятся к разговорам о скорых выборах довольно скептически. Полагая, что это блеф власти, чтоб держать "в тонусе" свою вертикаль и политструктуры.

Те, кто к перспективе выборов относится более серьезно, рассуждает в духе различного рода конспирологических теорий о том, что у украинских властей действительно есть план закончить войну в этом году и что якобы по этому поводу уже есть соответствующие негласные договоренности с Западом и Россией.

Отметим, что подобные слухи о "согласованных договорённостях" циркулируют буквально с первых дней полномасштабной войны, но с тех пор ни разу еще не подтверждались. Наоборот - реальность их раз за разом опровергала.

Сейчас также большинство экспертных оценок, а также попавших в публичный доступ оценок западных спецслужб, говорят о том, что война в нынешнем году не закончится.

Так, согласно данным американской военной разведки, которые стали известны на днях благодаря утечкам из Пентагона, переговоры о прекращении войны маловероятны в течение 2023 года "во всех рассмотренных сценариях".

"Ожидается, что военный конфликт перекинется на 2024 год, потому что ни одна из сторон не одержит победу и не захочет вести переговоры", - говорится в оценке американской разведки.

При этом, в качестве наиболее реального сценария она рассматривает тупик на фронте к концу года, когда ни одна из сторон не сможет добиться перелома в войне и достигнет лишь "небольших территориальных завоеваний".

Но еще интереснее другой вывод разведки - для Украины затяжной конфликт и связанный с ним рост разочарования внутри страны тем, как ведется война, может привести к политической нестабильности, "повысив вероятность смены руководства".

На фоне нынешней огромной популярности Зеленского и доверия к его политике среди населения такой прогноз выглядит на первый взгляд весьма спорным.

Однако, стоит отметить, что власти создали в обществе очень высокие ожидания от предстоящей военной кампании этого года. Вплоть до возвращения Крыма, а то и вообще всех территорий.

И если к концу года окажется, что эти ожидания не оправдались и контрнаступление не привело к успеху и к перелому на фронте в пользу Украины, а сама война, как и прогнозирует американская разведка, зайдет в тупик и начнет превращаться в затяжной конфликт с не очень понятной перспективой, то, не исключено, что реакцией общества на это будет огромное разочарование и вал претензий к власти и лично к Зеленскому.

И в такой ситуации перед Банковой станет альтернатива из двух вариантов - продолжать и дальше войну на истощение с риском на увеличение протестных настроений вплоть до попытки смены власти. Либо пойти на перемирие по существующей линии фронта (тот самый "корейский сценарий"), что, теоретически, можно будет представить как победу - война окончилась при сохранение контроля Украины над большей частью территории страны с перспективой быстрого вступления в ЕС, военное положение отменено, ракеты и бомбы больше на голову не падают, люди могут возвращаться к мирной жизни. И для значительной части уставшего от войны общества такое объяснение может оказаться вполне приемлемым.

Естественно, для Зеленского это будет выбор между двумя плохими и опасными для себя вариантами, поэтому ставку украинская власть сейчас делает все ж таки на перелом в войне в ходе ближайшего контрнаступления. В том числе, чтоб затем заставить Россию пойти на украинские условия перемирия.

Но если это не получится, то вариант реализации "корейского сценария" уже в 2023 году также отбрасывать на 100 процентов нельзя.

И активизировавшиеся разговоры о выборах - один из индикаторов того, что вероятность окончания войны до конца года в украинской власти не считают нулевой.

"Политическая борьба однозначно ожесточится"

Эксперты полагают, что вне зависимости от того, будут ли проведены выборы или нет, политическая борьбы в Украине будет постепенно обостряться.

"Все группы влияния и партии в Украине понимают, что даже если парламентские выборы не состоятся в срок, все равно страну ожидает ожесточение политической борьбы. А ее тоже лучше вести с сильными политическими, партийными структурами. Они могут быть опорой в борьбе за власть. Поэтому сейчас мы видим оживление политической жизни. Не все партии готовятся к избирательной кампании осенью, потому что нет ясности, состоится ли она. Это будет понятно к лету, когда если запускать избирательный процесс, нужно будет принимать понятные политические и организационные решения. Но октябрь в любом случае станет эдаким Рубиконом, после которого политическая борьба однозначно ожесточится. Более вероятно, что парламентская кампания состоится весной следующего одновременно с президентской. Но если по каким-то причинам и в марте 2024-го не будет выборов, значит, они переносятся на неопределенное время", - считает политолог Руслан Бортник.

"Сегодня во многих политических лагерях, несмотря продолжающуюся войну и военное положение, начинают говорить о выборах и готовиться к ним. Но верится с трудом в выборы уже этой осенью. Их проведение весной более вероятно. Но все будет зависеть от ситуации на фронте и геополитических раскладов вокруг войны. Можно не сомневаться, что при первой возможности выборы будут проведены, потому что общество к ним готово. Политические силы чувствуют эти настроения и уже окучивают те или иные электоральные ниши с учётом изменений в электоральной карте Украины со времени начала полномасштабной войны в нашей стране", - говорит политолог и телеведущий Дмитрий Спивак.