Швейцария отказалась официально присоединиться к REPO - многостороннему органу стран Запада, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций.

Об этом заявил официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, сообщает портал SRF.

В целевую группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.

Согласно заявлению, сотрудничество Швейцарии со странами-участницами REPO проходит без проблем, а потому конфедерация не видит причин официально присоединиться к инициативе.

Напомним, в январе сообщалось, что Швейцария не против передать замороженные российские активы для восстановления Украины, но для этого может потребоваться референдум. Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что страна заморозила российские активы на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов), но, согласно законодательству страны, они не могут быть конфискованы.

Ранее мы публиковали материал The New York Times о том, почему Запад пока не решается конфисковать замороженные активы РФ и передать их Украине.