Газета New York Times перечисляет причины, по которым Запад пока не решается конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине.

"После визита в Киев в прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен повторила свои предупреждения о серьезных юридических препятствиях. А швейцарское правительство заявило, что конфискация частных российских активов у банков нарушит Конституцию Швейцарии, а также международные соглашения", - говорится в статье.

Кроме "юридических дебатов", американцы опасаются подрыва веры в доллар.

"Другие страны могут начать менее охотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что они могут быть конфискованы", - говорится в статье.

Следующее опасение - конфискация такого объема может подвергнуть риску экспроприации американские и европейские активы, находящиеся в других странах, если возникнет международный спор.

"Есть также опасения, что конфискация подорвет веру в систему международных законов и соглашений, которые наиболее активно отстаивают западные правительства", - говорится в материале.

В то же время сторонники экспроприации говорят, что уже были примеры конфискации активов Ирана и Ирака. Также на фоне кровопролитной войны в Украине и обвинения России в военных преступлениях такой шаг будет выглядеть в мире более оправданным.

И еще один резон, который заставляет Запад не отбрасывать эту идею - "неприятное осознание того, что стоимость восстановления Украины после окончания войны намного превысит сумму, которую готовы дать даже такие богатые союзники, как США и Европа".

Напомним, в феврале США впервые конфисковали активы российского олигарха в пользу Украины.

Тем временем в Госдуме РФ предлагают конфисковать имущество уехавших за границу россиян и ограничить их в правах.