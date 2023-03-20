ВАКС принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, в том числе ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщил нардеп Давид Арахамия.

Решение вступит в силу через десять дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке.

"Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности", - сообщил Арахамия.

Напомним, иск Минюста о национализации Ocean Plaza начали рассматривать в начале марта.

Также "Страна" писала о том, что в июле прошлого года в Киеве закрылся торговый центр "Ocean Plaza".

После этого в ГПУ сообщали о национализации ТРЦ Ocean Plaza за финансирование армии РФ. В августе прошлого года киевский суд снял арест с ТРЦ "Ocean Plaza" и передал имущество в управление АРМА.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.